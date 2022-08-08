Мясников посмеялся над рекомендацией для англичан мыть только четыре места

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Телеведущий и врач Александр Мясников в юмористической манере прокомментировал призывы для англичан во время посещения душа мыть только четыре места ради экономии ресурсов. В своем Telegram-канале доктор написал, что столкнулся с трудностями, как считать эта места. Он задался риторическим вопросом: промежность — это одно место или два?

В СМИ все про то, как далеко на Западе дойдут в экономии газа и воды, а я вот невольно все считаю места. Если подмышки, то как же ноги? А промежность — это одно место или два?! Или у кого как? — написал он.

Ранее британская газета The Sunday Times сообщила, что британцев попросили сократить время приема душа хотя бы на минуту для экономии воды. Отмечается, что сейчас в стране действует программа, в рамках которой каждый британец к 2050 году должен сократить ежедневное использование воды на четверть, с 145 до 110 литров в день.

Результаты опроса компании Redfield and Wilton Strategies ранее показали, что население Британии всё меньше поддерживает ограничительные меры, принятые правительством страны против России из-за спецоперации на Украине. Доля тех, кто выражал готовность платить более высокие цены из-за энергетического эмбарго в отношении Москвы, сократилась с 50% в марте до 36% в мае. В публикации сказано, что треть людей при этом отказались поддерживать санкции.