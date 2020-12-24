Мясников высмеял идею депутата запретить полёты за рубеж

https://static.news.ru/photo/978f8e60-4607-11eb-a53a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий и главный врач московской больницы № 71 Александр Мясников подверг критике идею запретить полёты из России во все страны мира. Возмущение доктора вызвало предложение депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Сухарева.

Депутатам Госдумы надо как-то вникать в вопрос, который они предлагают решать тем или иным способом. Учителя к ним приставлять, что ли. А то вот очередного понесло, — пошутил Мясников в своём Telegram-канале.

Он считает, что депутату следовало узнать у врачей, как мутируют вирусы и насколько это опасно, а только потом выступать с инициативой запретить полёты.

Это выглядит либо как полная неграмотность, либо как пиар, — охарактеризовал медик действия депутата.

Сухарев считает, что нужно остановить авиасообщение со всеми странами из-за выявления нового штамма коронавирусной инфекции в Великобритании. С таким предложением он обратился к главе правительства Михаилу Мишустину.

Как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ни одна из мутаций, найденных в России, никак не связана с изменением свойств вируса.

Британский штамм коронавируса выявлен в Нидерландах, Дании и ЮАР. Полёты в Великобританию приостановили более 20 стран мира, в том числе Россия.