Мясников вспомнил о казнях гомосексуалистов из-за скандала со «ВкусВиллом»

Российский теледоктор Александр Мясников прокомментировал скандал со «ВкусВиллом», который произошёл из-за рекламы торговой сети с участием ЛГБТ-пары. В своём Telegram Мясников напомнил о том, как во Франции и в целом в Европе казнили гомосексуалистов.

Я вот не помню — на Руси, в России были значимые гонения на этих людей? Везде были. Леонардо да Винчи приговаривали, других жгли в Европе на кострах, рубили головы. На Гревской площади в Париже на тротуаре памятный знак, что здесь в 1750-м казнили гомосексуальную пару, — написал врач.

Он обратился к истории, отметив, что как раз во Франции короли были «через одного такие». В России, отметил теледоктор, он о таком не слышал, да и не принято это было в нашей стране.

В целом он отметил, что российскому обществу всё равно, «кто, кого, куда — их личное дело». Но россияне явно против самой пропаганды ЛГБТ, потому что это чуждая идеология. И закон о запрете пропаганды прописывает именно это: «Не против них, а против пропаганды — улавливаете разницу?!» — отметил доктор.

Российская сеть «ВкусВилл» удалила с сайта рекламу под заголовком «Рецепты семейного счастья», на которой якобы была изображена женская однополая пара. Сторонники ЛГБТ-движения однако не планируют спускать с рук произошедший скандал. Защитники сообщества атаковали магазины через социальную сеть TikTok.