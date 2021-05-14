Мясников: в России началась третья волна коронавируса

https://static.news.ru/photo/ae35e9e2-b4b2-11eb-aab1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России началась третья волна эпидемии COVID-19. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в своём Telegram-канале.

Было предсказуемо, что где-то в мае начнётся новая волна. И вот она начинается, — заявил он.

Мясников добавил, что начавшееся в марте снижение заболеваемости было ожидаемым, поскольку именно так и ведёт себя пандемия — три месяца заболеваемость идёт вверх, потом выходит на плато, более-менее три спокойных месяца, потом опять три месяца роста заболеваемости. Это происходит во всех странах, но не синхронно — многое зависит от региональных особенностей.

Мясников подчеркнул, что помимо соблюдения средств индивидуальной профилактики, нужно вакцинироваться. Он напомнил, что даже те страны, где строго соблюдаются меры предосторожности не смогли избежать третьей волны.

Ранее сообщалось, что Москве 14 мая зафиксирован максимум заболевших с 17 января — 3818 инфицированных. Мэр столицы Сергей Собянин считает, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильная и назвал рост заболеваемости большим, но не критическим.