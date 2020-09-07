Мясников считает лучшим исходом для Ефремова гибель в ДТП

https://static.news.ru/photo/9bc1cf5e-f169-11ea-af7e-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников дал оценку признанию Михаилом Ефремовым вины по делу о смертельном ДТП в Москве. По его словам, для народного артиста лучшим было бы умереть в устроенной им аварии.

Это позволило бы Ефремову сохранить «часть своего достоинства», отметил Мясников в интервью «Вечерней Москве». В искренности раскаяния артиста врач усомнился.

Он просто не мужчина. Ефремов — трус и подлец! — сказал Мясников.

Телеведущий предположил, что Ефремов лгал, пытаясь «отмазаться», но у него не получилось.

Тогда он решил «сознаться» в надежде получить послабление — вдруг судья зачтёт? — подчеркнул Мясников.

Он добавил, что назначил бы виновному в ДТП максимально возможное наказание.

Михаила Ефремова обвиняют в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня в центре Москвы его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, позже он умер в больнице. Прокурор попросила приговорить Михаила Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат Эльман Пашаев не жалеет о выбранной им линии защиты Михаила Ефремова. По его словам, признание вины актёром на начальной стадии судебного процесса ничего бы не дало. Подсудимый имеет право тысячи раз менять показания, а последнее слово — это окончательно, и суд принимает последнее слово, пояснил адвокат.