Мясников считает, что современным людям не нужно быть умными

Врач и телеведущий Александр Мясников дал своё объяснение, почему глупеют современные люди. По мнению, доктора, люди перестали самостоятельно добывать информацию и теперь им больше не нужно быть умными.

Он считает, что сейчас люди не просто отвыкли читать книги, но и разучились самостоятельно думать и анализировать информацию, пишут «Аргументы недели».

Так, по словам Мясникова, раньше, чтобы понять, почему люди не летают, надо было прочитать книги и философские труды, знать терминологию.

А теперь можно вбить вопрос в поисковике, и там кто-то непонятный, явно не Шекспир, тебе пишет, а ты просто берешь это на веру, — сказал он.