Общество

Мясников считает, что современным людям не нужно быть умными

15:00, 19 июня 2020
Александр Мясников Александр Мясников Фото: alexander_myasnikov1/instagram.com

Врач и телеведущий Александр Мясников дал своё объяснение, почему глупеют современные люди. По мнению, доктора, люди перестали самостоятельно добывать информацию и теперь им больше не нужно быть умными.

Он считает, что сейчас люди не просто отвыкли читать книги, но и разучились самостоятельно думать и анализировать информацию, пишут «Аргументы недели».

Так, по словам Мясникова, раньше, чтобы понять, почему люди не летают, надо было прочитать книги и философские труды, знать терминологию.

А теперь можно вбить вопрос в поисковике, и там кто-то непонятный, явно не Шекспир, тебе пишет, а ты просто берешь это на веру, — сказал он.

Ранее в Интернете появилась петиция с требованием запретить доктору и телеведущему Александру Мясникову вести программу о здоровье на ТВ и радио. По мнению авторов инициативы, он не помогает россиянам беречь здоровье, а лишь ведёт активную провластную пропаганду. В петиции, которая была размещена на сайте Change.org сказано, что Мясников неоднократно делал «антинародные и оскорбительные» заявления. В частности, в мае доктор сказал, что у россиян якобы есть «генетический код народа-победителя». Общественный резонанс вызвал также совет теледоктора «не паниковать и не искать в каждом чихе коронавирус». Мясников высказал мнение, что «кому положено умереть — всё равно умрут», писал NEWS.ru.

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