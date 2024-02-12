Мясников развеял популярный миф о головной боли Мясников назвал мифом мнение, что употребление сосисок провоцирует головную боль

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Голова не может заболеть из-за употребления сосисок, заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. При этом он добавил, что головная боль может появиться после алкоголя.

Тут меня спросил редактор: «Доктор, я прочитал про сосисочную головную боль». Якобы ты ешь сосиску, и у тебя болит голова. Сейчас посмотрим — не болит. От продуктов действительно может заболеть голова. Эти продукты называются пиво, вино и водка, — сообщил Мясников.

Ранее врач-невролог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Пирогова Светлана Сергеева сообщила, что головная боль напряжения (ГБН), известная также как «шапочка неврастеника», во многом связана с психотипом ответственного человека. По ее словам, ГБН является наиболее распространенным видом головной боли. Сергеева объяснила, что головная боль напряжения имеет сжимающий и давящий характер в висках и в области затылка. Пациенты описывают ее как ощущение стягивания вокруг головы наподобие каски. Причиной ее возникновения может быть гиподинамия, переутомление, сидячая работа за компьютером и частые стрессовые ситуации.

Терапевт Алексей Русаков рассказал, что снять головную боль без приема лекарств можно, если грубо помассировать шею и растереть всю голову вместе с ушами. Он также посоветовал массировать переднюю поверхность грудной клетки в местах соединения ключицы и грудины.