Мясников развеял известный миф о коронавирусе

Врач и телеведущий Александр Мясников предположил, почему мифы о вакцинации против коронавируса пользуются большой популярностью. Все доводы противников вакцинации являются вопиющей безграмотностью и словоблудием, отметил он в Telegram.

При этом Мясников подчеркнул , что многие люди верят в мифы. Таким соотечественникам врач напомнил, что сейчас учёные из 61 страны работают над 155 новыми вакцинами.

Что, учёные в 61 стране, разрабатывающие 155 новых вакцин, — неграмотные идиоты? <...> Или опять мировой заговор?! Или мы просто верим «сердцем»? — задался вопросами Мясников.

Ранее стало известно, что Александр Мясников раскритиковал людей, которые выступают против вакцинации. Поводом стал тот факт, что противники прививок от коронавируса подали в суд за агитацию в поддержку вакцинации. Их он назвал обнаглевшими от безнаказанности людьми.