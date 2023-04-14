Мясников рассказал, почему опасно лежать на траве Доктор Мясников: клещам легче попасть на тело человека, если он прилег на траву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обезопасить себя от опасных клещей во время прогулки на открытом воздухе можно, если носить высокие сапоги и длинные штаны, заявил в эфире передачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. Доктор развеял миф о том, что клещи могут упасть на человека с дерева. Живут эти насекомые на уровне роста травы, поэтому важно не укладываться на газон, пока есть сезонные риски поймать на себе кровососущую букашку.

Особенно когда вам хочется сесть на траву, лечь и полежать, вот тут клещи и заползают. И заползают в самые неожиданные места, — предупредил Мясников.

Также врач пояснил, что утверждение, что клещей привлекает белая одежда, является мифом. Клещи не различают цвета. Важнее оставлять как можно меньше открытых участков кожи. Мясников пояснил, что популярное в народе снятие клеща с помощью растительного масла на самом деле опасно. Безопаснее снимать паразита с помощью обычной нитки. Важно, чтобы в теле не остался хоботок насекомого.

Антибиотики при нахождении клеща могут назначать при обследовании насекомого, если он оказался заражен бабезиями. Либо если место укуса покраснело. Если клещ был обнаружен на теле спустя 36 часов, то антибиотик назначается без анализа насекомого.

Доктор предупредил, что у клещевого энцефалита очень высокая летальность. У 30% излечившихся пациентов остаются неврологические проблемы. В том числе и проблемы с памятью.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что клещи проснулись практически во всех регионах России. По ее словам, эти паразиты способны носить 10 разных вирусов и передавать их людям. Определить, что человека укусил клещ, можно по сильному повышению температуры и общему недомоганию.