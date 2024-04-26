Мясников рассказал об опасности расширения полномочий стюардесс Мясников: стюардессы могут навредить при сердечно-легочной реанимации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стюардессы могут навредить человеку при сердечно-легочной реанимации, рассказал НСН врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, требования Минздрава укомплектовать аптечки самолетов пневматическими устройствами для сердечно-легочной реанимации не имеют смысла.

Что касается устройства для сердечно-легочной реанимации, конечно, обучать стюардесс можно, но это будет просто бессмысленная трата времени и ресурсов. Они либо будут это применять при простом обмороке и навредят человеку, либо не смогут правильно определить вообще, — объяснил медик.

Врач отметил, что по международной статистике в воздухе умирает 1 человек за 10 миллионов перелетов. Кроме того, бортпроводники не смогут использовать устройство для сердечно-легочной реанимации. На борту самолета должны быть аптечка и кислород, но не дефибрилляторы, поскольку они не работают в условиях тряски.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения России предложило обновить комплектацию автомобильной аптечки, соответствующий проект опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, в аптечку будут входить маска, перчатки, маска для сердечно-легочной реанимации, жгут, бинт, марлевая салфетка, лейкопластырь, спасательное одеяло, ножницы.