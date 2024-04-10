Мясников рассказал о приводящем к раку распространенном исследовании Доктор Мясников: рентгенография приводит к раку щитовидной железы

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Рентгенография может приводить к развитию онкологического заболевания, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». По его словам, рентгеновское излучение повышает риск развития рака щитовидной железы.

Щитовидная железа очень чувствительная, поэтому, собственно, при угрозе ядерного взрыва, технологического или военного, очень важно иметь доступ к йоду, потому что и как профилактика, и в случае чего — это очень важно, и это серьезно, — отметил медик.

Ранее врач-кардиолог Герман Гандельман посоветовал регулярно сдавать анализ крови на гормоны щитовидной железы. По словам специалиста, тиреотропный гормон (ТТГ) — это гормон мозга, который стимулирует щитовидную железу и регулирует выработку гормонов. Его норма — 0,4–4,0 мЕд/л.

Ранее эндокринолог Анастасия Фатеева сообщала, что рак щитовидной железы может развиться на фоне лечения других онкологических заболеваний. По ее словам, риск развития опухолей в данном органе возрастает при постоянном радиационном облучении человека.

Собеседница отметила, что злокачественные новообразования возникают на фоне длительно существующей аденомы щитовидной железы, а также при наличии наследственных заболеваний: синдромов Карни и Каудена, при семейном аденоматозном полипозе.