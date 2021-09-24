Мясников рассказал, кто из непривитых защищён от COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о категории людей, которой меньше всего грозит COVID-19. По его словам, на восприимчивость к различным инфекциям, в том числе к коронавирусу, влияет индивидуальный набор генов в организме человека. Об этом он заявил в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Со второй группой чаще болеют COVID-19, а первая группа от него защищена, слава Богу. <...> Есть люди, которые никогда не заболеют COVID-19, это не только первая группа, вспомните про 348 антигенов, — пояснил врач.

При этом он подчеркнул, что встречаются такие случаи, когда у человека в организме оказывается большое количество рецепторов, воспринимающих коронавирус. Такие люди менее защищены от тяжёлого течения и летального исхода от COVID.

Мясников отметил, что генетика сильно влияет на продолжительность жизни. До 80 лет, по его словам, здоровье человека зависит от образа жизни, а далее решающую роль играют наследственные особенности.

Она настолько сильная, что, как ты не гробишь себя, генетика побеждает. И все, кто дожили за сто лет, это люди, которым повезло выиграть в эту генетическую лотерею, — подытожил доктор.

Ранее сообщалось, что учёные пытаются разобраться, есть ли какая-то связь между группой крови пациента и тяжестью течения у него COVID-19. Данные разнятся от страны к стране, но некоторые закономерности всё-таки были выявлены. Люди с I группой реже попадают на больничные койки с тромбоэмболией и сердечно-сосудистыми осложнениями.