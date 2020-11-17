Мясников рассказал, когда риск заражения коронавирусом наиболее высок

https://static.news.ru/photo/ad813fdc-289f-11eb-ab49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный врач московской больницы № 71, известный телеведущий Александр Мясников рассказал о сроках наиболее высокого риска заражения коронавирусной инфекцией.

Специалист отметил, что речь идёт о ранней стадии заболевания.

Наиболее высокий риск заражения ковидом происходит за два дня до наступления симптомов с максимумом риска в первые сутки их появления. То есть это как раз сроки максимально быстрого размножения вируса в носоглотке больного, — цитирует Мясникова «Царьград».

Медик подчёркивает, что в последующие пять-шесть дней риски для тех, кто контактирует с заболевшим, снижаются до минимума. По словам Мясникова, соответствующие данные приводятся в исследованиях, посвящённых COVID-19.

Кроме того, он объяснил, почему ПЦР-тест остаётся положительным на долгое время. Средняя продолжительность составляет 18 дней, однако, отмечает Мясников, примерно у 20% людей ПЦР-тест сохраняется положительным в течение нескольких месяцев. Вместе с тем такие люди не являются источниками инфекции.

Как ранее писал NEWS.ru, эксперты британской группы Coverscan пришли к выводу, что лёгкая форма COVID-19, при которой риск осложнений считается достаточно низким, всё равно несёт серьёзные последствия. Своё мнение учёные обосновали результатами исследования с участием свыше двухсот пациентов, перенёсших коронавирус в лёгкой форме.