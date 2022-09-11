Мясников рассказал, как укрепить иммунитет осенью Доктор Мясников: для укрепления иммунитета нужны физическая активность и умеренное недоедание

Фото: shutterstock

Для укрепления иммунитета необходимы постоянные физические упражнения и дефицит калорий, рассказал в эфире передачи «О самом главном» врач общей практики и популярный телеведущий Александр Мясников. Кроме того, по его словам, необходимо иметь хорошее настроение.

Вы должны быть нормального веса, с хорошим настроением. <...> Вы должны ежедневно заниматься физическими упражнениями. Ничто так не подстегивает иммунитет, как физические упражнения и дефицит калорий, — заявил Мясников.

Также он подчеркнул, что для укрепления иммунитета следует отказаться от курения, поскольку именно курящие люди чаще всего заражаются различными инфекционными заболеваниями.

Психолог Денис Хакимов ранее рассказал, что осенью из-за снижения иммунитета и сокращения светового дня многие люди замечают у себя признаки уныния и упадка сил. Улучшить настроение можно с помощью длительных прогулок по выходным, чтобы удлинить световой день, а также нужно обеспечить хорошее освещение в помещениях, где человек проводит больше всего времени, порекомендовал специалист.

Фитнес-тренер Дмитрий Нагулин добавил, что регулярные спортивные нагрузки осенью позволят втянуться в трудовые будни после летнего отпуска, укрепят здоровье, сделают фигуру более привлекательной, а также помогут справиться со стрессом.