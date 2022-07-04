Мясников рассказал, как правильно мыть руки в летний период

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-кардиолог Александр Мясников раскрыл три основных правила при мытье рук. По его словам, особенно важна правильная гигиена в летний период, поскольку руки чаще потеют и их легко испачкать. Советами он поделился в эфире авторской передачи на телеканале «Россия 1».

По словам Мясникова, первое, на что следует обратить внимание, — длительность процесса. Медик отметил, что мыть руки следует не менее 30 секунд. За это время необходимо тщательно пройтись по всем участкам и даже залезть под ногти.

Не значит, что вы руки сполоснули и побежали. Мыть их надо не менее 30 секунд — между пальцами, под ногтями намыливать. Вообще, должно быть жидкое мыло, потому что на обычном остаются бактерии, — подчеркнул Мясников.

Также, по его мнению, следует как можно реже пользоваться санитайзерами. Они способны в кратчайшие сроки иссушить кожу и уничтожить бактерии, которые не наносят вреда для организма и защищают от других, опасных микробов. В результате могут развиться такие заболевания, как экзема и дерматит.

Кроме этого, Мясников посоветовал перед мытьем освобождать руки от посторонних предметов, таких как часы, кольца, браслеты и т. д. Их следует очищать отдельно.

Когда моете руки, снимите кольца, браслеты, часы и тщательно мойте под этими местами, потому что это скопление бактерий. Даже когда вы часто носите часы и не снимаете, вы можете посмотреть на внутреннюю поверхность ремешка или часов, есть ли там следы грязи. Поймите, если останется маленький кусочек кожи невымытый, этого достаточно для появления сотен тысяч бактерий, — заверил врач.

Ранее Мясников предупредил россиян об опасности бесконтрольного приема витаминов и биологически активных добавок. В случае употребления таблеток без надобности у человека могут развиться такие заболевания, как остеопороз и почечнокаменная болезнь, уточнил медик.