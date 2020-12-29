Мясников рассказал, как не «окочуриться» при похмелье

https://static.news.ru/photo/252aa776-4afb-11eb-bd23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что при похмелье важно не совершить ошибку, которая может стоить жизни. По его словам, в таком состоянии смертельно опасно идти в баню.

Я понимаю — клин-клином. Грубо говоря, если ты выжил в бане, может быть, тебе полегчает. Но очень может быть, что ты потеряешь там сознание, а то и «окочуришься», — отметил врач в эфире телеканала «Россия 1».

По его мнению, избежать похмелья можно, если умеренно употреблять спиртное, поскольку количество выпитого играет важную роль в причинах такого состояния.

Если вы перепьёте больше количества нужного вам, похмелье у вас будет. Вы должны понимать, что 200 миллиграмм чистого спирта во всех руководствах — это смертельная доза этанола. <...> Если вы выпиваете такую дозу, вам ничего не поможет, — предупредил Мясников.

Он также рассказал, как избежать сильного опьянения.

Если вы хотите меньше опьянеть, то советую за несколько часов до застолья выпить небольшое количество алкоголя, а потом ещё и рюмку подсолнечного масла либо столовую ложку, — посоветовал врач.

Во время застолья могут помочь предотвратить похмелье вареный картофель, холодец, суп и жирная пища, добавил Мясников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалист по вопросам гидратации Ник Хирд назвал способы предотвратить похмелье. Первым правилом является своевременное употребление воды. Её, по совету Хирда, стоит пить перед тем, как налегать на спиртное. Это поможет «дать фору организму». Важно при этом чередовать воду и спиртное. Но после застолья пить много жидкости уже не стоит, считает Хирд.