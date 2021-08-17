Мясников рассказал, как лишний вес может помочь продлить жизнь

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что лишний вес, оказывается, может даже продлевать жизнь. В эфире телеканала «Россия 1» медик отметил, что пожилые люди с избыточной массой тела живут дольше.

Научные данные говорят, что пожилой человек (старше 65 лет) с повышенной массой тела живёт дольше, чем с нормальной. Пожилому нужно чуть-чуть запаса, — отметил врач.

Эксперт уточнил, что в пожилом возрасте худеть становится весьма тяжело. Дело в том, что организм «сражается» за каждый килограмм, что накладывает определённые последствия.

Мясников также рассказал о своей недавней поездке на Эльбрус, во время которой он, несмотря на плотное питание, смог похудеть на три килограмма. По словам врача, этому поспособствовали физические нагрузки, поэтому он порекомендовал заниматься спортом и следить за питанием.

Ранее Мясников призвал россиян, чтобы быть спокойнее и здоровее, не читать мнения многочисленных вирусологов и чиновников о последствиях коронавируса.