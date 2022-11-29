Мясников рассказал, чем опасно самолечение лекарствами для сердца Мясников: бесконтрольный прием препаратов для сердца может убить

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Самостоятельный прием популярных лекарств для сердца и сосудов может быть опасен, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1». По его словам, некоторые препараты способны «убить на раз».

Одно дело, когда вы бежите и покупаете мельдоний, магний или калий, хуже вам не будет. <...> Но если вы выпьете лишнюю таблетку бисопролола, у вас остановится сердце, — пояснил Мясников.

Он добавил, что опасность представляет и бесконтрольный прием нифедипина. Он может вызвать резкое снижение давления, что чревато инфарктом или инсультом. Не следует, по словам эксперта, в любых случаях полагаться на нитроглицерин, особенно при оказании помощи незнакомым людям на улице. Одному человеку этот препарат может помочь, а другого — убить.

Ранее Мясников развеял популярный миф о витамине С. По его словам, нельзя однозначно сказать, что этот витамин полезен при простуде и ускоряет выздоровление. Принимать его во время болезни не обязательно, но можно, в течение не более трех-четырех дней.