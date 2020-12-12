Мясников раскритиковал западные СМИ за «наезды» на российскую вакцину

https://static.news.ru/photo/1f9d62e6-3d43-11eb-ac55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Споры о «лучшей» вакцине против коронавируса бессмысленны, так как лучшей вакциной является та, которая доступна и разрешена сегодня к применению. Такое мнение высказал телеведущий и главврач московской ГКБ № 71 Александр Мясников.

«Наезды» на нашу вакцину со стороны западных СМИ — пример умышленно извращающей смысл происходящего пропаганды. Все причитания о «недостаточном объёме клинических испытаний» автоматически зачёркиваются просто самим ходом времени: всё больше людей получают вакцину при отсутствии побочных действий, — написал Мясников в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что вакцина AstraZeneca, разработанная одноимённой фармкомпанией совместно с Оксфордским университетом, работает по такому же принципу, что и препараты российского производства. При этом действие вакцин Pfizer и Moderna основано на другом принципе генного перепрограммирования РНК-вируса, приводящего в итоге к выработке антител.

Думаю, в будущем появляться вакцины и от других инфекций на основе этого принципа. Да, по этим вакцинам пока вопросов больше, чем ответов, — слишком недавно такой подход появился. Для примера, наша вакцина опирается на работы 20-летней давности, — заявил врач.

Мясников подчеркнул, что на существующих вакцинах процесс не остановится, так как сегодня во всём мире разрабатывается порядка 140 препаратов против COVID-19.

Как сообщал NEWS.ru, врач и телеведущий Александр Мясников объяснил свою ошибку в прогнозах по коронавирусу. По его словам, он делал прогнозы об опасности пандемии в её начале, опираясь только на существовавшую в тот момент информацию о коронавирусе.