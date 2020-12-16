Мясников прокомментировал слухи о назначении главой Роспотребнадзора

https://static.news.ru/photo/f1e2c864-40a8-11eb-8dd4-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: drmyasnikov.ru

Александр Мясников ответил на слухи о том, что мог бы занять место руководителя Роспотребнадзора. Теледоктор заявил, что таких предложений ему не поступало, но даже если б и было, то пошёл бы он на это только «по приговору народного суда».

Поводом для таких предположений стало заявление Владимира Путина в ходе ежегодной пресс-конференции о необходимости реформирования ведомства. Telegram-канал «Незыгарь» сообщил , что уже даже якобы называются имена возможных преемников нынешнего руководителя санитарно-эпидемиологической службы страны. И среди них фигурируют замглавы ведомства Ирина Брагина, президент национального проекта «Здоровье нации» Дмитрий Еделев и главврач столичной клиники № 71 Александр Мясников.

Последний объяснил свой отказ от возможного предложения тем, что новая должность не означает, что человек всё сделает правильно. Это долгий процесс перестройки системы, в который Мясникову вовсе не хотелось бы вникать.

Практически всегда взгляд снизу кардинально меняется, как только ты попадаешь наверх. Солдату хочется меньше копать и бегать, но больше спать и есть. Офицер уже думает диаметрально противоположно, — цитирует врача URA.RU.

Ранее NEWS.ru сообщал, что санитарно-эпидемиологическая служба в России должна реформироваться в тренде её эволюции, но никак не ликвидации. Об этом заявил депутат ГД и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.