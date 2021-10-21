Мясников прокомментировал режим нерабочих дней в России

Только массовая вакцинация может быть эффективнее нерабочих дней и изоляции Об этом заявил главный врач московской больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников в своём Telegram-канале, комментируя ограничения.

По его словам, считается, что локдаун являeтся одной из наиболее действенных эпидемиологических мер для бoльших городов. Тотальное разобщение и разрыв контактов, по мнению эпидeмиологов, дают самый быстрый и значимый эффeкт.

Как минимум такая мера позволяла после выхода из локдауна снизить темп прироста заболевших, как максимум — снизить заболеваемость и сбить волну. Однако, как показывает опыт длительных локдаунов зарубежных стран, — это очень суровая мера. Куда проще и легче для всех пройти массовую вакцинацию и не доводить до подобного впредь, — написал Мясников.

Он добавил, что других способов остановить пандемию, например в столице, на данный момент нет. В Москве уже которую неделю подряд фиксируется 30-процентный рост заболеваний. С такой нагрузкой медицинская система и врачи не справятся.

Но в долгосрочной перспективе спасти от новых мер и вернуть нас к привычной жизни сможет только вакцинация, — резюмировал Мясников.

Ранее Мясников назвал высказывания антипрививочников о смертях от вакцины «заразной тупостью» и призвал к обязательной вакцинации пожилых и хронически больных людей.