Мясников прокомментировал массовое увольнение врачей на Камчатке

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал недавнее массовое увольнение врачей на Камчатке. По его словам, нежелание медиков вакцинироваться могло быть обусловлено недавно перенесённой болезнью. Слова медика приводит «Вечерняя Москва».

Если у врача перенесённая болезнь, достаточный уровень антител и он хочет подождать с вакцинацией, наверное, это его право, — сказал он.

Врач пояснил, что в случае недавно перенесенного заболевания уровень антител и так может быть высоким, а потому дополнительная вакцинация сразу после этого может быть излишней.

Мясников отметил, что позиция руководства станции скорой помощи также понятна, ведь они отвечают за здоровье своих сотрудников.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что пандемия в России закончится после вакцинации большей части населения РФ. Кроме того, она подчеркнула, что почти все регионы ввели QR-коды для посещения общественных мест в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией. Ситуация по COVID осложнилась в десяти регионах.