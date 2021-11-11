16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Мясников призвал ввести уголовное наказание для врачей-антипрививочников

16:54, 11 ноября 2021
Мясников призвал ввести уголовное наказание для врачей-антипрививочников Александр Мясников Фото: drmyasnikov/vk.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал медиков, выступающих против прививок от коронавируса. В эфире передачи «Полный контакт» с Владимиром Соловьёвым он призвал возбуждать в их отношении уголовные дела, поскольку их высказывания о вреде вакцинации сопоставимы с уголовным преступлением.

Поймите, если водитель пьяный задавит человека, он пойдёт под суд, потом в тюрьму. А если врач отговорит человека от вакцинации и потом этот человек умрёт, — это что, не уголовное преступление?отметил Мясников.

Теледоктор также добавил, что помимо уголовной ответственности таких врачей необходимо лишать доступа к профессии.

Накануне аналогичное предложение внёс глава Минздрава России Михаил Мурашко. По его мнению, властям следует занимать жёсткую позицию в борьбе с коронавирусом, в том числе в вопросе вакцинации, а медиков, выступающих против прививок, следует привлекать к уголовной ответственности.

Также с похожей инициативой выступал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. При этом его предложение касалось всех, кто выступает против прививок.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео