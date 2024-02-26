Мясников призвал россиян самостоятельно провериться на алкоголизм Мясников: проверить себя на алкоголизм можно, ответив на четыре простых вопроса

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Алкоголизм можно определить самостоятельно, ответив самому себе на четыре вопроса, рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, для этого необходимо ответить на вопросы о том, думал ли сам человек о том, чтобы «завязать» с алкоголем, предлагали ли ему это сделать друзья или родственники, случалось ли ему опохмеляться и испытывал ли он чувство вины после употребления алкоголя. Доктор предупредил, что об алкогольной зависимости можно говорить, если человек дал положительный ответ на все эти вопросы

Каждый себя проверьте [на алкоголизм], — призвал Мясников россиян.

Ранее психиатр-нарколог Лев Благов рассказал, что алкоголизм зачастую возникает в возрасте после 50 лет в связи с социальными и психологическими факторами. Он пояснил, что в этой возрастной группе алкоголизм становится своеобразной реакцией на стресс, социальную дискредитацию, маленькую пенсию и другие подобные причины.

При этом он добавил, что если алкоголизм начался в более раннем возрасте, то прекращение активной трудовой деятельности, а также одиночество будут лишь ухудшать течение этого заболевания. Эксперт подчеркнул, что алкоголь зачастую считается последним способом «получить удовольствие» в старости, однако такие суждения ошибочны. Нарколог посоветовал в таких случаях воспользоваться помощью психолога при тщательном соблюдении всех норм медицинской этики и под строгим контролем лечащего врача.