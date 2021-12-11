Мясников призвал россиян осознать, что коронавирус пришёл навсегда

Всё больше людей осознают истину, что коронавирус пришёл навсегда и занял свою нишу в ряду рутинных человеческих инфекций, как грипп и ОРЗ другой этиологии, написал в своём Telegram-канале главный врач московской больницы № 51 и телеведущий Александр Мясников. По его мнению, шанс на прежнюю жизнь у человечества есть, но для того чтобы показался «свет в конце туннеля», каждому нужно вакцинироваться, а после ревакцинироваться от COVID-19.

Нам трудно предсказать наше ближайшее будущее. Но попытаться получить шанс на «прежнюю» жизнь у нас есть. У каждого он «в кармане». Каждый должен внести свой «статус вакцинированного/ревакцинированного» в общую копилку, глядишь и тот самый свет в конце тоннеля покажется. Иначе так и будем жить в масках, — написал он.

По мнению Мясникова, в ближайшие годы альтернативой непрерывных локдаунов и ограничений передвижения должна стать всеобщая вакцинация и по несколько раз в год ревакцинация.

Эксперт считает, что с приходом новых штаммов коронавируса, когда будет меняться эффективность вакцин и станут появляться их новые формы, важно не ослаблять разъяснительную работу среди населения. Также важно, чтобы государство взяло на себя ответственность за побочные действия прививок либо разработало специальную солидную страховку для людей, идущих на вакцинацию, считает доктор.

Ранее Александр Мясников заявил, что защититься от нового штамма коронавируса «омикрон» можно лишь при помощи ревакцинации. Скорее всего, также потребуется коррекция действующих вакцин. Он пояснил, что каждая последующая мутация COVID-19 будет заразнее предыдущей, что считается нормальным для эволюции вируса. При этом Мясников допустил, что новые варианты смертоносной инфекции будут переноситься легче, чем «дельта».