Мясников пришел на помощь потерявшей сознание женщине в аэропорту Дубая

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Александр Мясников

Теледоктор Александр Мясников пришел на помощь женщине, которая потеряла сознание в аэропорту Дубая, сообщает РЕН ТВ. На опубликованных кадрах врач сидит рядом с пациенткой, которая уже пришла в себя.

Что именно случилось с женщиной, не уточняется. По информации издания, после Мясникова к потерявшей сознание подоспели врачи скорой помощи. Однако, даже передав пациентку, теледоктор не ушел от нее, а остался и начал подбадривать.

Ранее сообщалось, что сотрудник исправительной колонии Денис Михалев спас шестерых жителей Новосибирска из пожара. Мужчина увидел дым в одном из домов и первым пришел на помощь пострадавшим.

Сначала он убедился, что с первых двух этажей все вышли, на третьем он увидел девушку в домашнем халате и с ожогами на руках, Михалев накинул на нее свою куртку и вывел на улицу. На четвертом этаже молодой человек обнаружил жильцов, запертых в квартире. Он сказал, что потерпевшим нужно намочить тряпки, заткнуть ими щели и выйти на балкон, после чего мужчина поддерживал их беседой с улицы.

Силовик также спас семилетнюю девочку. Будучи не в состоянии добраться до нее, он диктовал ей по телефону, как нужно себя вести и что делать.