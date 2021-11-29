Мясников предупредил об опасности храпа

Болезнь апноэ во сне, симптомом которой считается храп, является фактором риска для развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а также может привести к ожирению и импотенции. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Есть храп, который мешает спать нашим близким и соседям. А есть болезнь под названием «апноэ сна» — когда храп приводит к неприятным последствиям. Особенно [храп проявляется], когда ты спишь на спине, — пояснил Мясников.

При этом, как отметил медик, происходит следующее: мягкое небо западает и перекрывает вход в дыхательные пути — это приводит к тому, что спящий человек не может вздохнуть и, делая паузу, пробивает воздух храпом. Телеведущий предупредил зрителей, что заболевание приводит к ожирению, сахарному диабету, гипертонии и импотенции. Опасность также заключается в том, что человек чаще всего не знает о своём храпе.

Ранее Мясников перечислил лекарства-пустышки, которые часто выписывают пациентам в поликлиниках. При этом он отметил, что медики делают подобные назначения вовсе не из-за жажды денег, предлагаемых некоторыми фармкомпаниями, а из-за незнания, так как обладают низкой квалификацией.