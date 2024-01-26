Мясников предупредил о крайне шустром «потомке» коронавируса Врач Мясников: подвид коронавируса JN.1 стремительно распространяется по миру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В мире наблюдается стремительное распространение нового подвида коронавируса JN.1, предупредил в Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, новый вирус имеет симптомы обычного ОРЗ и переживать из-за него не стоит.

Нет, не надо пугаться, «распространяться» сегодня не значит приводить к тяжелой болезни. <...> Вы все спрашиваете, а чем это мы все так массово болеем, с тяжелым влажным кашлем и таким количеством соплей?! Вот им, родимым и болеем. <...> JN.1 прямой потомок ВА.2.86, отличается всего на 1 мутацию, — объяснил врач.

Мясников добавил, что в США 62% всех ОРЗ приходятся именно на новый подвид. По данным ведущего, еще две недели назад в Соединенных Штатах статистика заболевших была на уровне 36%. При этом, продолжил врач, несмотря на рост числа пациентов тяжесть заболевания и смертность падают. По мнению Мясникова, это говорит о том, что коронавирус мутирует в сторону большей заразности, но меньшей опасности.

Ранее вирусолог и молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков рассказал, что вирус птичьего гриппа H5N1 может стать «болезнью Х». По его словам, вакцины от этой инфекции уже существуют. Он подчеркнул, что в случае начала пандемии производство вакцины от этого штамма гриппа можно быстро масштабировать, адаптировав ее для человека.