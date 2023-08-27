Мясников предположил, что ВОЗ пытается «реанимировать» статус коронавируса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты прогнозируют всплеск заболеваемости COVID-19 этой осенью, написал в Telegram-канале теледоктор Александр Мясников. Врач предположил, что таким образом Всемирная организация здравоохранения пытается «реанимировать» статус коронавируса.

Прогнозируют всплеск заболеваемости осенью. То ли и правда так, то ли попытка (в том числе и со стороны ВОЗ) держать мир в напряжении и реанимировать статус COVID-19 как «великого и ужасного», а то ОРЗ, ОРЗ! — написал Мясников.

Недавно выявленный вариант коронавируса BA.2.86, согласно заявлениям экспертов, способен заразить даже вакцинированных и переболевших, напомнил Мясников. По словам врача, от других «сородичей» его отличают более 30 мутаций в РНК.

Ранее ВОЗ сообщила, что с 24 июля по 20 августа в мире коронавирусом заразились более 1,47 миллиона человек. Свыше двух тысяч из них скончались. Количество случаев заражения выросло более чем на 60% в сравнении с предыдущим месяцем. Вместе с тем зафиксировано снижение числа летальных исходов на 48%.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов при этом заявил, что новый вариант коронавируса не опасен для людей. По его словам, множественные мутации в нем являются естественным процессом.