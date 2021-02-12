Мясников потроллил Le Monde, сравнившую «Спутник V» с автоматом Калашникова

https://static.news.ru/photo/872791f2-6d22-11eb-9f89-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников иронически отреагировал на публикацию французской газеты Le Monde, которая сравнила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» с автоматом Калашникова. Он напомнил о надёжности препарата.

Прост в обращении и надёжен как «Калашников»: «Спутник V» — вакцина, которой гордятся россияне и которой опасается Европа, — так озаглавлена статья в газете, посвящённая препарату.

Издание упоминает публикацию в медицинском журнале The Lancet, который дал высокую оценку вакцине — на это обратил внимание и президент РФ Владимир Путин. Однако при этом Le Monde связала опасения Европы в отношении «Спутника V» с арестом российского оппозиционера и блогера Алексея Навального. Якобы нельзя доверять России, которая таким образом поступает со своими гражданами.

Хотя глава европейской дипломатии Жозеп Боррель похвалил вакцину на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сейчас в СМИ Европы Россия на слуху совсем по другому поводу, отмечает газета. Упоминалась и высылка из РФ дипломатов, уличённых в участии в несанкционированных акциях в поддержу Навального.

Давно известно, что охотиться лучше с иностранным оружием, а вот воевать — с российским! Простота и надёжность облегчает массовое применение, что оружия, что вакцин! — отреагировал в Telegram-канале Мясников на публикацию французского издания.

Ранее NEWS.ru писал, что сербский кинорежиссёр и музыкант Эмир Кустурица привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». По его словам, пока сделан только первый укол, второй намечен на 17 февраля. Выбор в пользу вакцины из России он объяснил тем, что большинство сербов доверяют именно российскому препарату.