Мясников порекомендовал отсечь «поражённый гульфиком» орган Навального

https://static.news.ru/photo/d18e7964-4526-11eb-9b79-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagam.com

Телеведущий и главврач московской ГКБ № 71 Александр Мясников прокомментировал опубликованное оппозиционным блогером Алексеем Навальным видео разговора с человеком, якобы причастным к его отравлению.

Не каждый додумается выставить себя полным посмешищем в им же придуманной истории с грязными трусами! Теперь любой, кто будет смотреть на его лицо, будет неизбежно думать: как там его испачканный «гульфик»?!! (Ну что мешало придумать что-то про дезодорант?!), — написал Мясников в своём Telegram-канале.

Врач также обрушился с критикой на оппозиционера после очередных обвинений в адрес омских врачей, которые, как признали и в немецкой клинике Charité, спасли ему жизнь.

По его логике, они и правда виноваты: если яд вошёл через часть тела, соприкасающуюся с «гульфиком», то первая помощь должна была бы заключаться в немедленном отсечении поражённого органа. Вот тут омские врачи и правда сплоховали, — написал Мясников.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный ранее лично позвонил одному из героев расследования о причастности сотрудников ФСБ к предполагаемому отравлению политика. Блогер смог связаться с мужчиной по имени Константин Кудрявцев. Он представился помощником секретаря Совета безопасности и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева. Разговор с возможным участником покушения длился 45 минут.

Как сообщал NEWS.ru, в ФСБ России также прокомментировали видеоролик, опубликованный блогером Алексеем Навальным. Сотрудники ЦОС подчеркнули, что материалы являются подделкой и направлены на дискредитацию спецслужбы.