Мясников ответил жене Навального после критики Леонида Рошаля

https://static.news.ru/photo/2b441f0c-f105-11ea-8176-fa163e074e61_660.jpg Фото: drmyasnikov.ru

Главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников отреагировал на заявление супруги Алексея Навального Юлии, назвавшей врача Леонида Рошаля «голосом государства». По его словам, отказ от сотрудничества является своего рода оскорблением.

Хочу сказать жене Навального: даже со скидкой на стрессовую ситуацию и понятное нервное напряжение говорить Леониду Михайловичу «нам вас не надо» в таком оскорбительном тоне недопустимо, — подчеркнул Мясников в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что именно российские врачи оказали оппозиционеру первую помощь. Благодаря их грамотным действиям, отметил Мясников, Навальный остался жив.

По его словам, Рошаль пользуется безграничным уважением. Даже вооружённые боевики на Дубровке считали его великим врачом, поэтому пропустили его в захваченный театр, чтобы вывести детей.

Ранее Рошаль заступился за омских медиков, лечивших политика. По его словам, коллеги сработали профессионально и оперативно. Он призвал врачей ФРГ и РФ совместно изучить состояние Навального, создав соответствующую экспертную группу.

Супруга Навального заявила, что Леонид Рошаль не имел права обращаться к немецким коллегам с какими-либо предложениями. По её словам, он пытался выведать информацию у немцев, чтобы выслужиться перед российским правительством, писал NEWS.ru.