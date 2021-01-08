Мясников ответил на вопросы о сексе и курении

https://static.news.ru/photo/a522893e-529a-11eb-8bbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Rozhkov/wikipedia.org

Телеведущий и главврач московской горбольницы № 71 Александр Мясников ответил на «неудобные» вопросы от телезрителей. Он рассказал, что курил по пачке сигарет в день, а бросил в один момент, что ему нравится готовить не меньше, чем есть и что у него есть внебрачная дочь.

Будучи аспирантом, мне пришлось за 14 часов на «Жигулях» вернуться из Крыма в Москву по тогдашним нашим дорогам. Я так устал, что мне жить не хотелось, не то что курить. Пришёл на работу и всем объявил: «Я бросаю курить». Отдал коллегам сигареты и хорошую зажигалку, — рассказал в эфире «Россия 1» Мясников.

На вопрос, присутствует ли в его жизни регулярный секс, врач ответил, что мозг ему «имеют в извращённой форме регулярно». Вопрос, как он успевает руководить больницей, если всё время находится «в телевизоре», Мясникова откровенно разозлил.

Какое ваше дело? Такой вопрос мне имеет право задать руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. Но раз моя больница по всем показателям в первой пятёрке в городе, то, наверное, он удовлетворён, — заявил Мясников.

Остыв, он пояснил, что подобные вопросы его злят потому, что их «задают ограниченные люди, которые считают, что врач должен сидеть в кабинете и выписывать таблетки».

Также Мясников признался, что любит готовить себе сам и получает от этого не меньшее удовольствие, чем от еды. Особенно он любит мясо, в молодости мог съесть за раз целый килограмм. Гипертония у него с 30 лет, подагра — с 35, а здоровый он потому, что много внимания уделяет физическим упражнениям.

Кроме того, Мясников признался, что у него есть внебрачная дочь Полина Гулевич.

Как писал NEWS.ru, ранее Александр Мясников эмоционально отреагировал на совет РПЦ пожилым людям не ходить в церковь на рождественскую службу. Ситуация якобы связана с пандемией коронавируса. Совет вызвал возмущение теледоктора, который напомнил священникам, что человек, которому под 80 лет, должен думать уже о душе, а не о теле, он в состоянии сам решить, как ему провести остаток жизни.

Доктор напомнил, что в Америке пришли к выводу: самый мощный фактор риска смерти пожилых — это изоляция. Запертые в неволе старики, которые могут общаться со своими близкими только через стекло, просто перестают хотеть жить. «У людей в конце жизни есть преимущество — они прожили жизнь и вправе решать, что им делать, а что нет. От смерти никто не ушёл, а вот душа вечна», — резюмировал врач.