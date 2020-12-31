Мясников отверг будущее в политике

https://static.news.ru/photo/77c57db6-4ba1-11eb-a7f2-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Телеведущий и врач Александр Мясников заявил, что не планирует идти в политику. У него другие планы на будущее.

Он отметил, что не хочет возглавлять Роспотребнадзор или становиться депутатом.

Многие думают, что я чего-то хочу. А у меня возраст... Я хочу гулять с собаками, купаться в проруби, летать на Мальдивы, выпивать по чуть-чуть. Я люблю ром, люблю жизнь, — сказал он в интервью Deutsche Welle.

Он добавил, что ему искренне нравится президент Владимир Путин. Теледоктор поддерживает политика во многих вопросах, так как они одного возраста и «одних понятий».

Часто я что-то подумаю, а он так и делает, — сказал он.

Ранее Мясников заявил, что при похмелье важно не совершить ошибку, которая может стоить жизни. По его словам, в таком состоянии смертельно опасно идти в баню.

По его мнению, избежать похмелья можно, если умеренно употреблять спиртное, поскольку количество выпитого играет важную роль в причинах такого состояния, писал NEWS.ru.