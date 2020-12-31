Мясников отреагировал на совет пожилым пропустить рождественскую службу

https://static.news.ru/photo/ddfb9910-4d6a-11eb-bb2a-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: Dmitry Rozhkov/wikipedia.org/Global Look Press

Александр Мясников эмоционально отреагировал на совет РПЦ пожилым людям не ходить в церковь на рождественскую службу. Ситуация якобы связана с пандемией коронавируса,.

Совет вызвал возмущение теледоктора, который напомнил священникам, что человек под 80 лет уже должен думать о душе, а не о теле, и в состоянии сам решить, как ему провести остаток жизни.

Вот человеку 80 лет. Со своими привычками, болезнями и верой. Вы о нём заботитесь? За него решаете? Чтобы он ещё потянул сколько-то времени? Вы его спросили? Ему сколько той жизни осталось?! Лишаете последней опоры, привязки к этой жизни? Он как оставшееся короткое время будет жить, зная, что, возможно, последнее для него Рождество в храм ему нельзя?! — написал Мясников в Telegram-канале, отметив, что это его «сугубо личное мнение».

Доктор напомнил, что в Америке пришли к выводу: самый мощный фактор риска смерти пожилых — это изоляция. Запертые в неволе старики, которые могут общаться со своими близкими только через стекло, просто перестают хотеть жить. И нельзя за них решать, когда им жить, а когда умирать.

Когда придёт моё время, я сам решу как я проведу его, в какие Храмы мне ходить и что мне есть и пить (если смогу ещё), какие последние слова и кому сказать! У людей в конце жизни есть преимущества- они прожили жизнь и вправе решать, что им делать, а что нет. От смерти никто не ушёл, а вот Душа- вечна! — резюмировал врач.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в связи с эпидемиологической ситуацией пожилым прихожанам рекомендуется по возможности воздержаться от посещения храмов на Рождество. Об этом заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.