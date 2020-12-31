Мясников объяснил, в чём смысл вакцинации от коронавируса

https://static.news.ru/photo/7a7d9436-4c40-11eb-9131-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Global Look Press

Врач и телеведущий Александр Мясников высказался о вакцинации граждан РФ против коронавирусной инфекции. Он объяснил, для чего нужно получать прививку.

По его словам, наступивший год является годом массовой вакцинации, цель которой — добиться установления коллективного иммунитета. Мясников призвал задуматься, кому этот иммунитет нужен в первую очередь.

Коллективный иммунитет нужен не вакцинированным. Тем, кто не смог или не захотел получить вакцину. Аллергики, лица с медотводом, отказники. Создаётся прослойка вакцинированных людей, где вирус «завязнет» и не будет передаваться и поражать вышеупомянутые категории незащищённых людей, — написал специалист в своём Telegram-канале.

Эксперт пояснил, что те, кто уже вакцинировался, как раз не так заинтересованы в коллективном иммунитете, поскольку у них уже есть личная защита. Медик призывает пройти вакцинацию людей, входящих в группы риска — пожилых, людей с хроническими заболеваниями, врачей, соцработников и людей схожих профессий.

Как писал NEWS.ru, ранее Александр Мясников объяснил, почему считает необходимой вакцинацию от коронавируса людей пожилого возраста. По его словам, препарат предотвращает тяжёлое течение болезни, с которым чаще всего сталкиваются именно люди старшего поколения.

15 декабря глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцину от коронавируса доставили во все регионы России. По его словам, во всех субъектах развёрнуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для распределения. Российский кабмин уже получил логистические паспорта готовности к вакцинации во всех регионах. На следующий день российская биотехнологическая компания Biocad приступила к поставкам вакцины «Спутник V» от COVID-19 для проведения масштабной вакцинации на территории страны.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.