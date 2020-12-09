Мясников объяснил свою ошибку в прогнозах по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/5d2a86ae-3a76-11eb-9100-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что, делая прогнозы об опасности пандемии в её начале, он опирался только на существовавшую в тот момент информацию о коронавирусе.

Как рассказал Мясников, его попрекнули тем, что в начале весны он утверждал, что шансы россиянина заразиться коронавирусом примерно равны нулю.

Во-первых, это гадалку можно упрекать в неверном прогнозе. В науке любой прогноз делается на основе анализа данных, доступных на то время. Мы знали «повадки» семейства коронавирусов, мы видели две предыдущие вспышки в 2002 и 2014 годах, мы видели статистику на тот момент времени, — ответил медик.

Врач объяснил, что на момент начала пандемии медицинскому сообществу была неизвестна способность вируса передаваться в доклинический период, то есть, в тот момент, когда человек уже заболел, но у него ещё не проявляются симптомы заболевания.

90% было за то, что всё обойдётся малой кровью. Но там же я писал, что 10% — за то, что может полыхнуть по всему миру. К сожалению, сыграли именно эти 10%, — написал врач.

Мясников выразил сожаление, что к его мнению не прислушались и «СМИ пошли по пути раздувания паники».

На сегодня процент смертности от COVID-19 населения России — 0,03%. Да-да, те самые 0,0...%. А, я говорил о заболеваемости? Учитывая, что официальные данные говорят о 30% бессимптомных (то есть здоровых) людей, то на сегодня процент переболевших (с симптомами) — 1,1% населения России. Подавляющая часть — это больные с банальным COVID-ОРЗ. И только 10% больных с симптомами болеют достаточно тяжело, чтобы лечиться в госпитале. А именно об этом в начале весны и шла речь. И количество таких больных на сегодня — 0,1% населения России, — подытожил Мясников.

Как писал NEWS.ru, врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет. По его словам, это активный образ жизни. Комаровский добавил, что нет ни одного фармакологического средства, которое могло бы повысить иммунитет. Он также раскритиковал привычку некоторых родителей пичкать детей антибиотиками при малейшем насморке.