Мясников объяснил повышение смертности в РФ

https://static.news.ru/photo/e584a3b4-6bf3-11eb-90a5-96000091f725_660.jpg Александр Мясников Фото: drmyasnikov.ru/instagram.com

Теледоктор Александр Мясников назвал причину добавленной смертности в России. По его словам, в ситуации с пандемией коронавируса увеличение традиционных показателей является мировой тенденцией.

Так врач в интервью НСН прокомментировал слова вице-премьера Татьяны Голиковой, рассказавшей, что в 2020 году смертность в РФ выросла на 17,9% в сравнении с 2019 годом.

Причиной смерти двух третей умерших в 2020 году стало неоказание адекватной помощи больным с иными заболеваниями, и так по всему миру. Сегодня по всему миру на одного умершего по ковиду приходятся двое, умершие от того, что все силы были брошены на борьбу с ковидом, — пояснил телеведущий.

Он добавил, что пока нет рекордного количества летальных случаев из-за смертоносной инфекции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что так называемая избыточная смертность в стране по итогам 2020 года является высокой. Это признал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В то же время он подчеркнул, что такая ситуация не является уникальной для России, «это суровая реальность пандемии коронавируса», с которой столкнулись все страны мира.