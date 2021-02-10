Мясников объяснил повышение смертности в РФ

Теледоктор Александр Мясников назвал причину добавленной смертности в России. По его словам, в ситуации с пандемией коронавируса увеличение традиционных показателей является мировой тенденцией.
Так врач в интервью НСН
Причиной смерти двух третей умерших в 2020 году стало неоказание адекватной помощи больным с иными заболеваниями, и так по всему миру. Сегодня по всему миру на одного умершего по ковиду приходятся двое, умершие от того, что все силы были брошены на борьбу с ковидом, — пояснил телеведущий.
Он добавил, что пока нет рекордного количества летальных случаев из-за смертоносной инфекции.
Ранее NEWS.ru сообщал, что так называемая избыточная смертность в стране по итогам 2020 года является высокой. Это признал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В то же время он подчеркнул, что такая ситуация не является уникальной для России, «это суровая реальность пандемии коронавируса», с которой столкнулись все страны мира.