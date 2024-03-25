Мясников объяснил, почему лекарства действуют на всех по-разному Мясников назвал генетику главным фактором степени повреждения печени лекарствами

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На возможность и степень повреждения печени лекарствами влияет множество факторов, основной из них — генетика, написал в своем Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, у людей одного пола, возраста и веса разница в концентрации одного и того же препарата в плазме крови может отличаться в тысячу раз.

Большинство субстанций метабилизируются через так называемые цитохромы P450s (CYPs) — семейство оксидативных ферментов, активность которых может существенно отличаться у разных людей в зависимости от генетики, — написал Мясников.

Для примера врач привел препарат «Клопидогрель», который назначают до и после установки стентов в сосуды сердца и как замену аспирину. Однако у 0,3% пациентов из-за генетической особенности это лекарство может вызвать смертельно опасное кровотечение.

Мясников привел другой пример с кодеином. Он отметил, что это «пролекарство» от кашля, то есть кодеин не активен сам по себе, а только при прохождении через печень по определенной цепочке превращается в активное вещество морфин. И если дать это лекарство двум людям одного возраста, то на одного из них оно может подействовать, а на другого — нет, так как снижена скорость превращения в активную составляющую.

Еще один пример, — антидепрессант «Нортриптилин», который является активным лекарством и дезактивируют цитохромные ферменты печени, пояснил доктор. В этом случае реакция может быть противоположной — на одного человека оно никак не подействует, а у второго будет передозировка.

Очень важно, какие лекарства и БАДы вы еще применяете. Если они метаболизируются по той же цепочке цитохромных ферментов, что и основное, то может произойти «затор» с изменением концентрации того или иного препарата до опасного уровня, — добавил врач.

Именно поэтому алкоголь и лекарства несовместимы, поскольку спиртное метаболизируется по тем же ферментным цепочкам, что и большинство препаратов, подчеркнул Мясников.

Ранее Мясников назвал парацетамол самым опасным для печени лекарством. По его словам, в целом более 60% всех лекарственных токсичных поражений печени вызывают антибиотики и противосудорожные препараты.