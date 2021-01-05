Мясников объяснил опасность тотального карантина на Украине

https://static.news.ru/photo/a41bf6d6-5193-11eb-800a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Если в государстве вводят жёсткий карантин, это значит, что власти бессильны перед распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников, комментируя введение локдауна на Украине.

В принципе любой локдаун — это от отчаяния, то есть от бессилия. Жителям как бы говорят: «Мы как государство ничем вам помочь не можем, поэтому мы всё перекладываем на вас. Сидите дома, рушьте свою экономику, не учитесь, кушайте свою гречку, которую припасли», — рассказал Мясников журналистам URA.RU.

По его мнению, на Украине ответственность за борьбу с пандемией была переложена на граждан. Доктор отметил, что жёсткий карантин невозможно избежать в тех странах, где система здравоохранения не готова к противостоянию коронавирусной инфекции.

Мясников считает, что власти Украины могли бы избежать таких крайних мер, поскольку в мире уже появились вакцины от коронавирусной инфекции, тем более что у российского препарата есть преимущество. Доктор напомнил, что иностранную вакцину не так просто получить, поскольку на Западе своя политика распределения: сначала препарат получают самые богатые, потом бедные и так далее.

Учитывает ли эту политику Украина — я что-то сильно сомневаюсь. У них (западных стран. — NEWS.ru) самих серьёзные проблемы, чтобы им ещё думать про Украину, — подчеркнул теледоктор.

Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый локдаун в стране должен снизить число больных коронавирусом и сезонным гриппом. Это нужно, чтобы уменьшить нагрузку на медицинские учреждения. Новые ограничительные меры будут действовать в стране с 8 января. Они предусматривают закрытие баров, ресторанов, школ, вузов, ограничение в работе торговли. Локдаун будет действовать до 24 января. Режим ЧС и национальный карантин продлён в стране до 28 февраля.