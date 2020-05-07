Мясников объяснил низкое число выздоровлений от COVID-19

https://static.news.ru/photo/10e6c1e6-9066-11ea-b48f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему в России крайне низкое число выздоровевших от коронавируса. Он пояснил, что в официальной статистике учитываются только те пациенты, которых выписали из больниц.

По состоянию на 7 мая в России всего 23 тысячи выздоровевших, при том что общее число заражённых превысило 177 тысяч.

Где остальные 154 тысячи человек? Цифры не сходятся. О чём мы говорим? 23 тысячи — это люди, которые поступают в больницы и оттуда выписаны. Все остальные — выздоровевшие, — приводит его слова РИА Новости.

Он уточнил, что большинство россиян переносят заболевание в лёгкой форме и лечатся дома.

Эти сто тысяч, они выздоровели, — подытожил он.

Как писал NEWS.ru, ранее заммэра Анастасия Ракова сообщила, что ещё 769 человек за прошедшие сутки были выписаны из столичных больниц после лечения от коронавируса.