Мясников обвинил Запад в наступлении на «человеческую и божескую мораль»

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Александр Мясников

На Западе умышленно размывают основные традиционные ценности и «божеские законы», пропагандируя каннибализм и отвергая базовые понятия «мужчина» и «женщина», пожаловался доктор и телеведущий Александр Мясников в разговоре с ИА SM-News. По его мнению, зарубежные страны «планомерно наступают на человеческую и божескую мораль».

Отвергаются базовые понятия «мама», «папа», «мужчина», «женщина». Снимается табу с каннибализма, и это не сейчас, они в Швеции уже лет пять муссируют эту тему. Это не потому, что у них там свобода. А по каким-то причинам, скажем, какое-то тайное правительство, шучу, было разработано и планомерно внедряется наступление на человеческую и божескую мораль, — высказался Мясников.

По его мнению, сейчас Россия борется с пропагандой западных ценностей, которые предполагают смену пола ребенка в возрасте двух лет, привел пример Мясников. Он заверил, что не хочет, чтобы в России детям прописывали гормоны или пропагандировали каннибализм.

Ранее Мясников заявил, что маски еще «никому не помогли» защититься от коронавируса, поэтому вряд ли россияне будут их носить даже в традиционный сезон всплеска заболеваемости. Он считает, что волны спада и роста заболеваемости «омикроном» будут проходить постоянно.