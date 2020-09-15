Мясников назвал «страшилкой» данные о заразности переболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/9882a1fa-f7f0-11ea-a32d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доктор и телеведущий Александр Мясников оценил обнародованные данные, согласно которым переболевшие коронавирусом граждане могут быть заразны на протяжении 90 дней после выздоровления. Врач назвал это утверждение «страшилкой».

У некоторых переболевших коронавирусом людей, заметил Мясников, действительно ПЦР-тесты на протяжении длительного промежутка времени могут давать положительный результат.

Общее мнение медиков разных стран: такие люди не опасны для других, они не заражают окружающих, — сообщил доктор в своём Telegram-канале.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человек, перенёсший COVID-19, выделяет вирус до 90 дней, даже если у него нет симптомов.

Как передавал NEWS.ru, вирусолог Алексей Аграновский прокомментировал данную информацию.

Он подчеркнул, что после исчезновения всех симптомов COVID-19 пациент может быть опасен для окружающих в течение двух недель. Вирус может сохраняться в мокроте в течение трёх месяцев. Однако его концентрация слишком мала для того, чтобы заразить окружающих.