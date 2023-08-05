Мясников назвал витамин, который должны принимать все беременные Мясников посоветовал беременным женщинам принимать фолиевую кислоту

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всем беременным необходимо принимать фолиевую кислоту для предотвращения дефектов развития нервной системы плода, заявил в Telegram-канале доктор Александр Мясников. По словам специалиста, начать стоит за месяц для планируемой беременности.

Дело в том, что начинать ее принимать надо за месяц до планируемой беременности и потом весь первый триместер. Можно в составе мультивитаминов в дозе 0,4-0,8 мг фолиевой кислоты в сутки, — объяснил Мясников.

Зачастую беременность случается неожиданно, поэтому принимать соответствующую добавку можно всем женщинам детородного возраста, добавил он. Мясников сослался на многочисленные исследования, которые показывают, что длительное употребление фолиевой кислоты не наносит какого-либо вреда здоровью.

Ранее врач-косметолог Вера Беркова предупредила о бессмысленности лазерной эпиляции для беременных женщин. По ее словам, из-за нестабильного гормонального фона процедура не принесет желаемого результата.

То же касается подростков и кормящих грудью женщин, уточнила специалист. По словам Бекоевой, при наличии инфекционных заболеваний кожи, установленного кардиостимулятора или нейропротеза от лазерной эпиляции стоит отказаться вовсе.