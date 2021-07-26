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Мясников назвал самый безопасный препарат от боли

14:49, 26 июля 2021
Фото: imago stock&people via imago-images.de/Global Look Press
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Парацетамол является самым безопасным обезболивающим. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Люди в качестве обезболивающих в основном принимают нeстероидные противовоспалительные средства, к которым относятся аспирин, анальгин, ибупрoфен и некоторые другие. Однако для большинства они противопоказаны, считает Мясников.

По его мнению, препараты от головной боли, артритов, aртрозов, боли в спине, боли в плече вызывают гипертонию, инфаркты, инсульты, иногда просто ухудшают течение сердечно-сосудистых заболеваний. По мнению Мясникова, особую опасность они могут представлять для пациентов в возрасте старше 60 лет, так как способствуют кровотечению.

Если уж что-то болит, если вынужден принимать обезболивающее на постоянной основе, то принимай парацетамол, — сообщил врач.

Ранее Мясников рассказал, что рост смертности от коронавируса в России связан с большим числом заболевших.

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