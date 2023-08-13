Мясников назвал причины синдрома беспокойных ног Мясников: синдром беспокойных ног может быть наследственным растройством

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Схваткообразные боли в голенях, так называемый синдром беспокойных ног, могут являться наследственным расстройством, сообщил в Telegram-канале доктор и телеведущий Александр Мясников. Он отметил, что часто врачам не удается связать имеющуюся симптоматику с возможными причинами синдрома.

Мы говорим о «первичном» расстройстве. У таких пациентов почти в половине случаев прослеживается семейная история синдрома беспокойных ног, что указывает на наличие наследственной предрасположенности к этим состояниям, — написал он.

Также Мясников выделил те самые причины, которые могут активизировать синдром. К судорогам в ногах может приводить долгое сидение в неудобной позиции, плоскостопие, нарушение водно-электролитного баланса, нехватка магния и железа, остеохондроз, диабет, а также чрезмерное употребление кофе, алкоголя и сигарет.

Хирург Александр Умнов ранее рассказал, что физкультурой необходимо заниматься три раза в неделю. По его словам, при таком темпе у организма будет возможность восстановиться и приспособиться к нагрузкам.

Врач подчеркнул, что физкультура полезна, так как задействуется весь опорно-двигательный аппарат, дыхательная и сердечно-сосудистая системы, а также укрепляется мышечный и связочный каркас. Умнов также напомнил о важности кардионагрузок. По его словам, особенно полезно плавание, поскольку современный человек ведет сидячий образ жизни, многократно повышая нагрузку на позвоночник, а в воде спина полностью расслабляется.