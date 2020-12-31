Мясников назвал плюсы для России от пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/c1a98ab2-4caa-11eb-a095-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в 2021 году у России есть шанс повернуть в свою сторону обстоятельства, связанные с борьбой с пандемией коронавируса.

По его мнению, страна, которая поймёт, что борьба с последствиями инфекции хуже борьбы с ней самой, будет иметь некоторые преимущества. Мясников рекомендует готовиться к новым волнам пандемии, развивать медицину, вести вакцинацию и «перестать слепо следовать западной модели поведения».

Много Запад от этой модели выиграл? Остановил распространение болезни? Уменьшил смертность? Только погрузился во мрак, от хаоса удерживается только колоссальными тратами на удержание экономики, — написал врач в Telegram.

Он уверен, что в стране надлежит развивать внутренний туризм и транспортную систему, пустив «доходы от продажи нефти и газа на внутреннее применение».

Пока они разоряют свою экономику и делают из своего населения зашуганную массу, мы могли бы снизить информационное разжигание пандемии (что, как мне кажется, сделал Китай), начать успокаивать людей. Благо вакцина снизит риски привитым сразу, — пояснил Мясников.

Он уверен, что образовалась этакая «мировая куча-мала», а тот, кто из неё сможет «вырваться с мячом в руках», получит огромную фору.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Мясников высказался о вакцинации граждан РФ против коронавирусной инфекции. Он объяснил, для чего нужно получать прививку. По его словам, наступивший год является годом массовой вакцинации, цель которой — добиться установления коллективного иммунитета. Мясников призвал задуматься, кому этот иммунитет нужен в первую очередь.