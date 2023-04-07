Мясников назвал наиболее опасный вид головной боли Доктор Мясников назвал сопровождаемую «аурой» мигрень самым опасным видом головной боли.

Фото: Shutterstock

Систематическая мигрень, сопровождаемая «аурой» является фактором риска развития инсульта, заявил врач и телеведущий Александр Мясников на канале «Россия 1». По его словам, при этом возникает ощущение или переживание, предшествующее эпилептическому приступу.

Мясников уточнил, что при таком состоянии слышатся несуществующие звуки, а перед глазами появляются мушки и различные очертания. Остальные виды мигрени специалист назвал менее опасными и не приводящими к инсульту.

Ранее Мясников со ссылкой на исследование ученых заявил, что время приема пищи не влияет на массу тела человека. По его словам, при соблюдении дневной нормы потребления калорий за графиком приема пищи можно не следить.

Также Мясников назвал берпи «самым поганым упражнением на свете». По его словам, к выполнению данного упражнения трудно приступить и при этом оно быстро надоедает. Доктор признался, что сам с трудом выполняет его по утрам.