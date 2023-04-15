Мясников назвал неожиданное полезное свойство куриных яиц Доктор Мясников заявил, что куриные яйца улучшают память

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Употребление куриных яиц в пищу благоприятно сказывается на работе человеческого мозга, заявил в эфире передачи «О самом главном» врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, содержащийся в желтке лецитин отлично действует на когнитивную функцию мозга и улучшает память.

Кроме этого, Мясников назвал куриные яйца отличным диетическим продуктом с большим содержанием полезных веществ. Он уточнил, что в одном яйце содержится около 75-80 ккал, а сам продукт богат витаминами A, B, D, E, железом, фосфором, холином и Омегой.

Также специалист подчеркнул, что яйца содержат холестерин с протеинами высокой плотности. Именно он помогает защитить организм от развития атеросклероза, отметил врач. Он посоветовал есть в день не более трех яиц, и желательно вареных, поскольку сырые могут содержать сальмонеллу.

Ранее врач-эндокринолог Елизавета Кардапольцева рассказала, что яйца вредны людям с любыми заболеваниями печени, семейной гиперхолестеринемией и аллергией на яичный белок. А от куличей стоит воздержаться людям, страдающим ожирением, сахарным диабетом и пищевой аллергией на компоненты праздничной выпечки, добавила она.