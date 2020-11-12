Мясников на кроликах пояснил, что ни одна пандемия не длится вечно

https://static.news.ru/photo/4172b056-24d9-11eb-87bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий и главврач московской больницы № 71 Александр Мясников заявил, что все цифры о заболеваемости и смертности от коронавируса не несут никакой информативной нагрузки для обывателей, это лишь «арифметика запугивания». На примере австралийских кроликов он объяснил, почему COVID-19 в глобальном плане бояться не стоит.

Теледоктор рассказал, что в 1950-х годах вирус миксоматоза был запущен в популяцию чрезмерно расплодившихся в Австралии кроликов с целью её сокращения. Но что-то вышло из-под контроля и пандемия миксоматоза начала «косить» и домашних, и диких животных. Вирус распространялся по континенту со скоростью 500 км в день, но убил в итоге не всех кроликов.

Каток прошёлся, кролики приобрели иммунитет и больше тяжело миксоматозом не болеют. Мы, конечно, не кролики, у нас «под каждым могильным камнем — целая вселенная». Только вирусам это всё равно. Ну а вывод — ни одна пандемия не длится вечно! Пройдёт и эта, — цитирует «Царьград» Мясникова.

Он признал, что сейчас трудно сохранять спокойствие, когда отовсюду транслируют цифры заболевших и умерших.

Чем это отличается просто от слова «много»? А так — какая-то арифметика постоянного запугивания, — добавил Мясников.

Как писал NEWS.ru, ранее Мясников заявил, что «белый человек» сможет справиться с пандемией коронавируса, если будет воспринимать её как природное явление. По словам врача, туземцы, живущие на коралловых островах Полинезии, прекрасно осведомлены о приливах, отливах, периодах штормов и штилей. Знают, кода они могут зайти в свою бухту, а когда это смертельно опасно. Когда можно уйти в море на пять дней, а когда нет. По словам врача, ковид никуда не уйдёт, приливы и отливы неизбежны. Надо только воспользоваться очередным отливом и разработать форму сосуществования с новым коронавирусом.